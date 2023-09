Prokuratuur valmistub Tõnis Sildaru kriminaalasjas otsust vastu võtma

2020 aasta kevadel alustatud kriminaalasjas on esitatud Tõnis Sildarule kahtlustus seoses väidetava kehalise väärkohtlemise ja omastamisega suures ulatuses. „Me uurime sündmusi, mis on toime pandud perioodil 2018-2019 ehk siis peresisest kehalist väärkohtlemist. Ja samuti omastamist suures ulatuses,“ on öelnud Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirle Melk „Pealtnägijale.“

Juba mõni aeg tagasi jõudsid kriminaalasja materjalid prokuratuuri ja nüüd valmistub prokuratuurasjas lõpliku seisukoha võtmiseks. Eesti Päevalehele teadaolevalt on praeguseks jõudnud asja menetlev prokurör esitada süüdistatavale pakkumise kriminaalmenetlus oportuniteedi põhimõttel lõpetada.

Põhja ringkonnaprokuratuuri avalike suhete nõuniku Allan Rajavee selgitas, et kui politsei on uurimise läbi viinud, siis otsustab prokurör kogutud tõendite ja juhtumi asjaolude hindamise järel menetluse edasise käigu. „Kuna selles kriminaalasjas on kohtueelne menetlus pooleli, siis ei ole prokuratuur lõplikku menetlusotsust veel teinud,“ ütles Rajavee Õhtulehele. „Kriminaalmenetluse peamine eesmärk on anda teo toime pannud inimesele ja ühiskonnale sõnum, et selline käitumine ei ole aktsepteeritav. Prokurör peab iga juhtumi puhul hindama, kas selle mõju saavutamiseks on vältimatu inimest kriminaalkorras karistada või on võimalik sama eesmärk saavutada näiteks määrates inimesele kohustuse, mille ta kriminaalmenetluse otstarbekuse kaalutlusel lõpetamise eeldusena täitma peab,“ lisas prokuratuuri avalike suhete nõunik.