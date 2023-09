Patsientide haiguslood ehituskonteineris: kohus tühistas haiglale tehtud 200 000eurose trahvi

Harju maakohus rahuldas Ida-Tallinna keskhaigla kaebuse ning tühistas andmekaitse inspektsiooni otsus väärteoasjas täies ulatuses ning lõpetas väärteomenetluse. „Tõepoolest, heitsime Ida-Tallinna keskhaiglale ette, et isikute terviseandmeid ei töödeldud piisavalt turvaliselt, kaotades seeläbi andmete konfidentsiaalsuse,“ on teatanud andmekaitse inspektsiooni esindaja. Väärteoasjas tehtud etteheide käsitles haigla poolt terviseandmete hävitamisel nendega ümberkäimise nõuete eiramist. Nimelt sai Ida-Tallinna keskhaigla 200 000 eurot trahvi, sest patsientide haiguslood olid valveta ehituskonteineris, kust Postimehe teatel AKI inspektor leidis need juhuslikult.