Patsientide haiguslood ehituskonteineris: kohus tühistas haiglale tehtud 200 000 eurose trahvi

Harju maakohus rahuldas Ida-Tallinna keskhaigla kaebuse ning tühistas andmekaitse inspektsiooni otsus väärteoasjas täies ulatuses ning lõpetas väärteomenetluse.

„Tõepoolest, heitsime Ida-Tallinna keskhaiglale ette, et isikute terviseandmeid ei töödeldud piisavalt turvaliselt, kaotades seeläbi andmete konfidentsiaalsuse,“ on teatanud andmekaitse inspektsiooni esindaja. Väärteoasjas tehtud etteheide käsitles haigla poolt terviseandmete hävitamisel nendega ümberkäimise nõuete eiramist. Nimelt sai Ida-Tallinna keskhaigla 200 000 eurot trahvi, sest patsientide haiguslood olid valveta ehituskonteineris, kust Postimehe teatel AKI inspektor leidis need juhuslikult.

„Kitsalt andmekaitseõiguse vaates rikkumine oli ja see on kahtlemata taunimisväärne. Õiguslikus mõttes ei ole aga Ida-Tallinna Keskhaigla AS rikkumist toime pannud ja seega ei saa tervikuna rääkida, et on toime pandud süütegu. ITK AS vastutuse välistab siin see, et selleks, et Eesti karistusseadustiku järgi, selleks juriidiline isik vastutaks, tuleb samasisuline tegu tuvastada juhatuse liikme tegevuses,” leidis Harju maakohus. „Kuna etteheidetav süüteokoosseis eeldab, et selle toimepanija on „vastutav töötleja“ või „volitatud töötleja“ ja ITK AS juhatuse liige Tarmo Bakler ei ole nende mõistete sisust tulenevalt mitte kumbki, puudub Bakleri tegu, mida juriidilisele isikule omistada.“