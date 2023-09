NÄLGA EI TULE: kartul harju keskmine, juurvili ootab kuiva, vilja hind all

Hamburg ütleb aga sedagi, et kartuliga eestlased end ise ära ei toida. Vilgas kauplemine käib iga sendi üle ja kui kuskilt riigist saab kartuli odavamalt, siis võetakse see poodidesse sealt. „Riiklikul tasandil on see ääretult lühinägelik – arvata, et kui omal ei jagu, siis ostame mujalt. Nagu viimased aastad väga hästi näitasid: kui pannakse piirid kinni, siis toidetakse esmalt ikkagi oma inimesed ära,“ hoiatab ta.