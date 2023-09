Paide muusika- ja teatrimaja juht lahkus ametist erimeelsuste tõttu linnavalitsusega

Ivaski sõnul olid Graubergil dokumentatsioonis paljud asjad korrast ära. „Me pidasime [linna]valitsuses aru ja rääkisime ka temaga veelkord üle. Me nägime, et mõistlikum oleks, kui dokumentatsiooni korrastamisega tegeleb juba uus juht,“ selgitas linnapea ERRile ning lisas, et sisulises kultuuritöös linnavalitsusel Graubergile etteheiteid ei ole.

Grauberg rääkis, et kui tema Paide Muusika- ja Teatrimajas tööd alustas, oli tema visioon seotud konkreetselt selle majaga, kuid viimase aasta jooksul on Paide linnavalitsus viidanud sellele, et põhimääruse järgi on muusika- ja teatrimaja ülesanne tegeleda kultuurikorraldusega kogu Paide linnas.