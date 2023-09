Kaitsepolitsei: peaministri abikaasa ettevõtlussidemetest julgeolekuohtu ei lähtu

„Peaministril, nagu ka teistel vabariigi valitsuse ja riigikogu liikmetel on ametikohajärgne juurdepääsuõigus Eesti riigisaladustele. Küll on peaminister läbinud julgeolekukontrolli NATO ja EL saladustele juurdepääsuks 2021. aastal ning aluseid loa andmisest keeldumiseks me ei tuvastanud. Ametikohajärgsete juurdepääsuõigusega inimeste suhtes puudub õigus teostada järelkontrolli viie aasta jooksul. Julgeolekukontrolli käigus kogutud teavet pole võimalik täpsemalt avada, aga on ilmselge, et kontaktid Venemaal on kindlasti teema, mis julgeolekukontrollis läbi käiakse,“ kommenteeris kaitsepolitsie peadirektor Margo Palloson.