SÕJAKOKKUVÕTE | Kim kohtub Putiniga

Putiniga kohtus Türgi president Recep Tayyip Erdoğan , kes oli pärast kõnelusi optimistlik, et peagi on võimalik taaselustada teraviljaleping, mis aitaks leevendada üleilmset toidukriisi. Erdoğan on kohtumise järel popp poiss, esimesena tahtis temaga sellest kõnelda Volodõmõr Zelenskõi . Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kinnitas, et Erdoğani ja Zelenskõi vahel valitseb usaldus.

Õige pea võib Vladivostoki poole vurada soomusrong, pardal Põhja-Korea juht Kim Jong-un. Arvatavasti on temal ja ta ametivennal plaanis arutada relvade tarnimist Venemaale, et too saaks neid sõjas Ukraina vastu kasutada. Reuters mainib, et arvestades Põhja-Korea arhailises seisukorras raudteid, võib enam kui 1000 kilomeetri pikkune reis võtta aega terve päeva. Ah et miks just rong? Sest sel viisil eraklik diktaator peamiselt reisib. Ta ei põe küll lennuhirmu nagu tema isa, ta on oma (Venemaal valmistatud) eralennukiga mõned korrad ka lennanud, ent põhiliselt eelistab ta siiski tugevalt kindlustatud rongi, kus tal on töötamiseks ja fotolavastuste tegemiseks uhke lumivalge interjööriga vagun.