Kallas presidendi kriitikast: kasutan võimalust jääda viisakalt eriarvamusele

„Meil on just olnud valimised ja peaministrid pannakse ametisse riigikogu enamuse häälte toega. Riigikogu enamuse hääled saavad ka selle peaministri maha võtta. See on meie põhiseaduses ette nähtud kord. Mina kasutan seda võimalust, mida president ütles – jääda viisakalt eriarvamusele. Ma tõesti jään selles osas eriarvamusele, mis puudutab minu jätkamist peaministrina, siis jätkan peaministrina nii kaua, kuni koalitsioonipartnerid ja erakond mind toetab ja siiamaani need sõnumid on olnud sellised, et nad mind toetavad,“ rääkis Kallas intervjuus ERR-ile ja Kuku raadiole.