JUHTKIRI | Narva, see on karma. Haridusprobleemide valguses meie kõigi jaoks

Kuid Ida-Virumaa probleemi sees on olemas teinegi, veel suurem – piirilinn Narva. Riigigümnaasiume sai Narva tänavu juurde koguni kaks, kuid õpetajaid leiab sinna nii vähe, et näiteks bioloogiaõpetaja tuli ajutiselt Tartust laenata. Lahendust põuale ei paista.

Kuid asi pole nii lihtne. Õpetajal peaks olema, kus seal elada. Aga olgu palk või poole suurem, kuidas sa elamise leiad, kui vähegi sobivaid elamispindu napib? Viimane suurem ja korralikum korrusmaja ehitati Narvas 23 aastat tagasi. Kui aasta alguses hakati rääkima kinnisvaraturu elavnemisest, nentisid Narvaga tegelevad maaklerid, et nende kohta see ei käi.

Aga Narva haridusprobleemide eest pead liiva alla ei peida. Vähe sellest, et need põhjustavad linna mahajäämust ka üldisemalt, selline asi võib pikapeale ka täiendavaks julgeolekuohuks kujuneda. Ammu teada-tuntud asi, et kui endal haridus ja sellest tulenev mõtlemisvõime puudulikud, orienteerutakse neile, kellel arvatakse neid rohkem olevat. Eriti neile, kes kaastundlikult (vaimust) vaesemate poole pöörduvad ja paremat elu lubavad. Narva on suuremalt jaolt venekeelne linn ja piiri ääres ka, pole raske arvata, kellele seal orienteeruda võidakse – hübriidsõda Venemaaga käib praegugi. Kas meil on vaja oma tegematajätmiste arvelt uusi mõtlemisvõimetuid Putini järgijaid juurde kasvatada?