Odavad nõudepesumasinad ei vea sind alt

Mis on kõige rahakotisõbralikum variant?

Reeglina on odavad nõudepesumasinad eraldiseisvad köögimasinad. Ja ei loe vaid pesumasina enda hind, vaid ka paigaldus. Nende paigaldamine on kerge, sest masin on vaja vaid ühendada vee- ja kanalisatsioonivõrku ning pistik seina pista.

Olemas on ka väike lauapealne nõudepesumasin, mis on küll üks odavamate seast, ent selliseid kohtab vähe ja suurt populaarsust pole need veel saavutanud. Pigem valitakse siis juba tavaline, aga kitsas nõudepesumasin. Kes aga tõesti soovib lauapealset lahendust, siis Kaup24 veebipoes pakuvad sellist mudelit mitu eri brändi: Candy, Bosch, Electrolux ja Bomann.

Teine variant on oma koju soetada integreeritav nõudepesumasin, millest nähtamatum ja ka kõige kallim on täisintegreeritav mudel. See paigaldatakse täielikult mööbli sisse, kus ust katab ülejäänud mööbliga sobiv mööbliplaat, ja kui ei tea, kus nõudepesumasin on, ei ole seda tõesti näha.

Esipaneeliga integreeritud nõudepesumasin kaetakse osaliselt mööbliplaadiga, sest vajalik on jätta masin juhtpaneeliga kasutatavaks. Viimane, integreeritutest kõige silmapaistvam masin paigaldatakse küll köögimööbli sisse, ent esipaneel pole mitte ülejäänud köögimööbliga identne, vaid on tehase poolt pakutav viimistletud variant. Need on üliodavad nõudepesumasinad integreeritud variantide seas.

Kuidas leida õiged ja taskukohased nõudepesumasinad?

Vastavalt sellele, mitu inimest majapidamises elab, vali ka sobiva mahutavusega nõudepesumasin. Väiksemale leibkonnale võib heaks lahenduseks olla kompaktsem mudel, samal ajal kui suurema pere jaoks on vaja suuremat mahutavust. Valides liiga väikse masina, on vaja seda kõigi nõude puhastamiseks mitmeid kordi „jooksutada“.