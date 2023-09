LUITEDAAMI MÜSTEERIUM: pea pool sajandit närvikõdi pakkunud roim leidis viimaks lahenduse

1970. aastate Provincetown oli tuntud eelkõige populaarsete randade ja puhkemajade poolest. Samuti oli tegemist USA idaranniku ühe tuntuma peokuurortiga, mis oli juba toona eriti populaarne geikogukonna seas. Ent välisele kirevusele vaatamata mängis Provincetowni elus olulist osa ka kriminaalne allilm. Paljud baarid ja ööklubid tegutsesid mafioosode käpa all. Kui 1974. aasta suvel leiti Race Pointi ranna lähistelt tundmatu naise võikalt moonutatud surnukeha, arvasid paljud, et tegemist võis olla allilmategelaste kätetööga. Pea viis kümnendit hiljem selgus, et nad eksisid.