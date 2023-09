„JÕHKRALT VALUS OLI!“ Liiga suured sekslelud võivad kahjustada päraku sulgurlihaseid, hoiatab arst

Seksmänguasjaga vigastamise juhtumeid teab Liivika oma tutvusringkonnas teisigi, kuid tavaliselt nendest avalikult ei räägita. „No inimestel on piinlik. Keegi ei hakka ju tunnistama, mida on endale vallatlemise käigus sisse toppinud ja millega proovitakse end rahuldada. Või mis on selle lolluse tagajärjed. Tean, et kummalisi asju tehakse ja proovitakse, aga seda ei tunnistata!“