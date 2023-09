EMADE ÜMBRISPABERITE ORJUS | Gea Kangilaski: motivatsioon kaob, kui kauni käsitööga tuleb kapsastunud sisu peita

Iga 1. september toob nii koolilastele kui vanemaile palju uut, sh ka uued õpikud, töövihikud ja vihikud. Meile traditsiooniliselt eeldavad koolid, et me paneme neile ümbrispaberid ja/või kilekaaned. See on üks paras tükk jändamist, tihti kulub selleks tunde poes, et leida õiges suuruses kaaned, kiled, paberid, misjärel algab alles kodune vaevarikas näputöö. Jah, olen kuulnud, et mõni inimene lausa naudib sellist nokerdamist, aga mina selline inimene ei ole.