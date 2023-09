Sõjatehnika Venemaa jaoks: Eestis vahistatud mees tahab terviseekspertiisi

Tänavu kevadel teatas FBI, et nad vahistasid koostöös kaitsepolitseiga Andrei Ševljakovi, kes aitas Vene sõjaväele USA elektroonikat eksportida, sealhulgas radarikomponente ja häkkimistarkvara. Tema kaitsja, vandeadvokaat Yaroslav Radziwill on Harju maakohtu määruse vaidlustanud Tallinna ringkonnakohtus. See puudutab kaitsealuse väljaandmist USA-le.

Ševljakovi sõnul ei ravita teda vanglas ega anta ka teavet tema tervise kohta. „Samuti ei määrata olemasolevate krooniliste haiguste korral vajalikku dieeti,“ vahendas kaitsja Radziwill. Seega esitas Ševljakov taotluse arstlikuks ekspertiisiks. Kuna ringkonnakohtus jäeti see rahuldamata, kaevati otsus edasi riigikohtusse. Augustis ei võtnud viimane kaebust menetlusse.