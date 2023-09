Politsei tagaotsitavate nimekirjas on üle kahesaja nime. Kes nad on ja miks on jooksus?

Aeg-ajalt võib ajakirjanduses näha politsei üleskutset, kus palutakse abi tagaotsitava leidmisel. Kuid sääraste üksikjuhtumite kõrval otsitakse pidevalt taga sadu mehi ja naisi. Politsei kodulehel on tagaotsitavad ilusti ritta seatud ja neid on seal kokku 204. Kõige esimene tagaotsitav on nimekirja kantud 2001. aastal ja viimane tänavu 1. septembril. Seejuures kõik tagaotsitavad avalikku nimekirja isegi ei satu. Politseimajor Arti Sokk ütleb, et tagaotsitavaks kuulutamise otsus on politseiniku enda teha ja ta peab seejuures hindama avalikku huvi ja seda, et andmete avaldamine ei kahjustaks kodaniku õigusi.