JUHTKIRI | Kaneelisaia indeks näitab – rahval raha on

Inflatsioon. Eriti teravalt oleme seda taas tunnetanud viimase aasta-paari jooksul. Ega naljalt leia asja, mis poleks selle aja jooksul kallimaks läinud.

Kehv lohutus küll, aga eks see ole alati nii olnud. Nii hull kui rublaaja lõpus meil olukord siiski veel pole. Seda kinnitab ka linnalegendilaadne lugu: kellelgi oli õnnestunud siis veel n-ö vana hinnaga kast veini osta. Aga kui ta pudelid tühjaks jõi ja ära viis, sai ta tagasi rohkem, kui ta veinikasti eest maksnud oli.

Ja ega inflatsioon ole ainult meie kandi teema. 1986. aastal alustas ajakiri The Economist Big Maci indeksiga ehk McDonald'si suurima burgeri hinnaga eri riikides ja aegadel. Mingi ametlik näitaja see muidugi pole, kuid raha ostujõu hindamisel on see praegugi üllatavalt populaarne. USAs oli Big Maci indeks 1986. aastal 1,6 dollarit. Mullu oli see 5,81 dollarit.

Inflatsioonil on palju tegureid. Pruugib vaid tõusta energia- ja kütusehindadel, kui juba tõusevad ka kõik muud hinnad. Aktsiisidega on sama lugu. Ja nii edasi. Nende vastu me midagi teha ei saa. Aga on olemas ka sellist inflatsiooni põhjustajat, millele igaüks saab vastu töötada. See on mugavusteenuste hinnatõus.