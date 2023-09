Teisipäeval toimub tippkohtumine Tallinn Digital Summit  

Homme, 5. septembril toimub iga-aastane tippkohtumine Tallinn Digital Summit, mida võõrustab peaminister Kaja Kallas. Ürituse peateema on “Refreshing the Agenda of Democracy and Technology” ehk demokraatia ja tehnoloogia vahelise suhte uuendamine, keskendudes valitsemisele ja avatud ühiskonnale.