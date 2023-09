ENE PAJULA | Mammi arvab: isegi kuningas Charles III võiks kodukaunistamises eestlastest eeskuju võtta!

Presidendi vastuvõtt Eesti kauneimate kodude omanikele on neist vastuvõttudest kõige südamlikum. Siia tullakse põlvkondade kaupa, pere vanimad liikmed sageli kahe kepi najal, noorimad peaaegu otse sünnitusmajast, ja nad kõik pälvivad presidendilt sooja käepigistuse. Presidendi patronaaži all toimuv Eesti kaunite kodude liikumine on maailmas midagi täiesti ainulaadset, midagi sellist, mille üle meil on põhjust uhkust tunda.