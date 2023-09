ZÜLEYXA IZMAILOVA | 21. sajandi naisel on suuremaid väljakutseid, kui kodu ja abikaasa karjääri toetamine - eriti veel peaministril

1. septembri hommikul, kui liikusin laste kooliaktusele, said mul hoovis nööbist kinni kaks venekeelset majaelanikku ja hakkasid esitama mulle küsimusi stiilis, kui tihti peaks koristaja graafiku järgselt koristama, sest koristaja tegevat kehva tööd. Uuriti ka, mis staadiumis on maja tervikrenoveerimise protsess ja kas on teada, millal töödega pihta hakatakse. Vastasin, et minu teada peaks trepikodade puhastus toimuma kord nädalas. Muu kohta ei teadnud rääkida ja pealegi oli mul kiire.