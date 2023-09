OLEG SAMORODNI | Kas tõesti on mõne poliitiku materiaalne heaolu sõltuv sellest, kui edukas on nende sugulaste äri idanaabri avarustel?

Kodanikuühiskonna reaktsioon Kaja Kallase skandaalile jätab üldiselt positiivse mulje. Praegusele peaministrile meeldib korrata, et Eesti ühiskond esitab poliitikutele kõrgeid moraalseid nõudmisi. See on tõsi ja õige. Aga samuti on tõsi, et kui need nõudmised esitatakse Kajale endale, tajub ta seda mingil põhjusel šaakalite rünnakuna enda ja oma mehe vastu. On väga huvitav, keda ta nimetas „šaakaliteks“ - poliitilisi vastaseid, ajakirjanikke või kedagi teist?