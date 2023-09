OTSEBLOGI | Ukraina kaitseminister vabastati ametist

Putin ja Erdogan kohtuvad esmaspäeval Venemaal, et rääkida võimalustest, kuidas teravili Ukrainast maailmaturgudele jõuaks.

Harkivi metroost sai maa-alune koolimaja, et õpilased ei peaks iga õhuhäire tõttu jooksma varjendisse. Metroos on 60 klassi ja tingimused, et seal saaksid õppida 1000 last. Koolis käiakse seal kahes vahetuses.

Venemaa alustas tänast varahommikut rünnakuga Odessale. Odessa piirkonna lõunaosa saadeti hävitama 25 drooni. Venelastel õnnestus tabada Doonau jõe sadama infrastruktuuri ning vigastada vähemalt kahte inimest. Ukraina õhutõrjesüsteemid tulistasid alla 22 Iraanis toodetud drooni Shahed.

Läänemerel on algamas ulatuslikud mereväeõppused, kus osaleb 30 laeva ja üle 3000 sõjaväelase. Harjutatakse käitumist olukorras, kus Venemaa ründab.

Saksa politsei otsib vene keelt kõnelevat meest 10aastase Ukraina poisi mõrvakatse eest. Mees kuulis poissi ukraina keelt rääkimas ja nõudis, et ta läheks üle vene keelele. Kui ta keeldus, ütles mees „Ukraina alustas sõda“ ja viskas poisi sillalt alla.

Ukraina prokurörid on välja selgitanud, et Vene väed piinasid kogu täiemahulise sissetungi ajal 75 last. Enamik piinamisjuhtumeid leidis aset Tšernihivi oblasti Jahidne külas, mis oli umbes kuu aega Vene okupatsiooni all.