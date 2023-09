Kirjanikuna tuntud mees vahistati kahtlustatavana 51aastase naise surma põhjustamises

13. augusti öösel sai politsei teate, et Tõrva vallas asuvast korterist on leitud vägivallatunnustega 51aastase naise surnukeha. „Esialgsetel andmetel on alust arvata, et ühise alkoholitarbimise käigus tekkinud tüli päädis sellega, et 56aastane mees lõi 51aastast naist korduvalt rusikatega näkku ning jalaga kehasse, millega põhjustas naisele kehavigastusi, mille tagajärjel naine suri,“ ütles prokuratuuri pressiesindaja Lisanna Männilaan Õhtulehele.