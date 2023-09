„Tahaks tsirkust teha noaga, aga siin on lapsed ja pagulased.” Valeväljakutseid teinud mees sai 15 arestipäeva.

Borissi süüdistatakse selles, et ta tänavu 7. mail helistas 23 korda hädaabinumbrile ja viimases kõnes küsis kahel korral häirekeskuse töötajalt, kas ta võib endale käe külge panna. Nii põhjustas ta politsei valeväljasõidu.

17. mail häirekeskusesse helistades teatas Boris: „Kas te võiksite mulle nüüd politsei saata? Tahaks tsirkust teha noaga, aga siin on väikesed lapsed ja pagulased. Aga võiks saata. Saatke politsei, teeme kino,” selgub kohtuasjast. „Mul on ka elektripüstol ja mul on nii suur mõõk. Ja mul on kuuri all veel sada matsi ja kui tulevad, siis saavad täie matsiga. Ja tulgu oma elektrirelvaga, ta saab sellist sähvakat. Päriselt ka, ta saab tööstusvoolu, päriselt. Saada oma armee siia.“

Kui patrullpolitseinik kohale saabus, solvas Boris teda, öeldes korduvalt: „sina käi p....e“.