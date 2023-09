„MERI EI OLE JAAPANI PRÜGIKAST!“ Hiinlased ja korealased kardavad radioaktiivseid kalu

Kuidas suhtuda plaani lasta sinu kodu lähedale merre miljoni tonni jagu tuumajaamast pärit vett? Isegi siis, kui see vesi on ülihoolikalt puhastatud ning ei kätke teadlaste sõnul endast inimtervisele mingit ohtu? Jaapanlased kavatsevad toimida just täpselt nõnda – hiinlased ja korealased kardavad, et nende toidulaud muutub radioaktiivseks.