JUHTKIRI | Liikumine on tervise ja ilu pant. Aga vaid siis, kui seda mõistlikult teha

Sellest ajast on liikumise propageerimine ainult tõusuteed läinud. Kõik, kes vähegi asjatundjad, edastavad jõuliselt sõnumit: liikuge, ja võimalikult palju! See on kujunenud lausa kultusteemaks: uskuge sellesse pimesi, see aitab kõigi haiguste vastu, hoiab isegi vaimsed mured eemal ja teeb ilusaks (st aitab paarilist leida). Niisugusel kujul paigutub liikumiskultus aga paraku pigem samasse ritta kristallide, loitsude, amulettide ja muu soolapuhumisega.

Selge see, et liikuda tuleb, selleks ju inimese keha loodud ongi. Aga liikumine pole siiski võluvits, mis kõik hädad minema ajab. Arutu liikumise tagajärgi kirjeldas juba Oskar Luts oma tsaariaja mälestustes: keegi tuttav jooksis igal hommikul ähkides ja viimast (tahte)jõudu kokku võttes mööda Emajõe kallast, kuni sinnasamasse maha kukkus – surnud. Tänapäevaselt öeldes ülekoormus. Et liiale minemine võib ka kaugemale ulatuvaid tagajärgi anda, teab nii mõnigi endine tippsportlane.

Samuti ei saa kõiki end liigutama sundida sama vitsaga. On ju selge, et 20aastase ja ülekaalulise pensionieeliku suutlikkus liikuda on erinev – isegi, kui hing selles vanas kärisema kippuvas kestas on ikka nagu 20aastasel, kes ta kunagi oli.