Saaremaa lähedalt leiti 100 aastat tagasi uppunud laevavrakk

Transpordiameti hüdrograafid leidsid Läänemerest Saaremaa lähedalt tundmatu laevavraki – algselt arvati, et tegu on Esimesest maailmasõjast pärit sõjalaevaga. Lähemal uurimisel selgu, et tegu on karile jooksnud kaubaaurikuga, milles hukkus 21 meeskonnaliiget.