NUTIKAD LAHENDUSED: India kardab, et ahvid võivad rikkuda G20 kohtumise

Järgmisel nädalavahetusel toimub India pealinnas New Delhis G20 tippkohtumine, mis toob kohale maailma võimsamate riikide liidrid – sealhulgas USA president Joe Bideni. Kohalikud võimud on aga mures, et suurejoonelist üritust võivad segada linnas võimutsevad reesusmakaagid.