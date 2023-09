Virtsus elav pereisa: „Meie lapsed ei ole Lihulasse oodatud.“

„On kaks enam-vähem võrdset varianti: ühes koolis võetakse meid rõõmsalt vastu ja teises on suhtumine, et tulge kui väga vaja on, aga ega te meile väga ei meeldi. Üle mere minek on väga romantiline ka,“ selgitab Virtsu kooli lapsevanem Henrik Raave, miks ta valis pärast kohaliku kooli 4klassiliseks muutmist oma pojale Muhu kooli.