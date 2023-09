VÕIDUJOOKS AJAGA: Metsküla kooli pidaja istub aastaid miljonilise koolitoetuse otsas

„Ma ei saa kindlas kõneviisis rääkida, aga me tegeleme sellega edasi, et see miljon kasutusele võtta,“ räägib Lääneranna vallavanem Ingvar Saare 1,5miljonilisest riigitoetusest. Haridus- ja teadusministeerium (HTM) andis selle 2018. aastal vallale kui arengutõuget vajavale piirkonnale koolivõrgu korrastamiseks. Saare sõnul on toetusest praeguseks kulutatud 440 000 euro ringis ning on valminud ehitusprojekt uue koolihoone ehitamiseks Lihulasse. Peagi peaks projekt minema ekspertiisi, misjärel saaks kopa maasse lüüa.