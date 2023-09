Lõuna-Eestis on tormikahjude tõttu elektrita veel 1000 klienti

Kolmapäeval anti välja tormi ja äikesehoiatus, mis tegi koos trombidega kõige suuremat kahju Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal. Äike, torm ja sellega kaasnenud trombid on murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid Kagu-Eestis ja hetkel on elektrita ca 1000 klienti.

„Üle 25 brigaadi on pingutanud kahes vahetuses juba rohkem kui ööpäeva, et likvideerida ulatuslikke tormikahjusid ja taastada elektriühendused. Suutsime palju tööd ära teha ning kõik koolid Lõuna-Eestis said uksed avada ja koolilapsi tervitada,“ sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Lõuna-Eesti rikete lahendamisele kaasati brigaade kogu Eestist, et trombide tekitatud mastaapseid kahjusid likvideerida. „Neljapäeva õhtuks suutsime enamus keskpinge rikkeid lahendatud ja elektriühendused taastatud. Usume, et tänase jooksul suudame suures osas ka madalpinge rikked lahendatud kuid mõne lahendamisega võib minna kuni homseni,“ lausus Härm.

Äikesetormid ja nendega kaasnevad trombid põhjustavad palju kahju ning toovad kaasa ka ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses. Kuid äikesetormid võivad rikete lahendamise aega pikendada kuna siis on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti palume ka kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.

Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et klientide ühendus võrguga võimalikult kiirelt taastada.