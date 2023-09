TÖÖ VÄLISMAAL ON TULEVIK: mida mitmekülgsemate kogemustega noored naasevad Eestisse, seda edukamad oleme

Euroopa Liidu kodanikele rakenduv tööjõu vaba liikumise põhimõte koos e-teenuste levikuga on loonud olukorra, kus rahvusvahelist töökogemust omandada on lihtsam kui kunagi varem. On rõõmustav, et seda võimalust kasutab järjest rohkem noori. Kasulik pole see mitte ainult neile endile, vaid ka Eesti ettevõtete konkurentsivõimele.