SAAG TÕMMATI ASJATA KÄIMA? Infosulus eraomanik pani silla lukku: „Mõtlesin, et mulle tuleb vallalt arve.“

Tallinna veerel asuva Lagedi elanike jaoks on aleviku keskel asuv rippsild palju enamat kui lihtsalt ilus koht, kus jalutada ning looklevat Pirita jõge imetleda. Sild on sealsete elanike jaoks logistiliselt tähtis: seda mööda käivad lapsed kooli, vanemad oma võsukestel lasteaias järel, pensionärid rattaga poes jne. „See sild on Lagedi sümbol,“ leiab kohalik elanik, kes seda mööda iga päev tööle läheb. Tõepoolest: silla staatusest annab märku ka tõsiasi, et sild on kohaliku Lagedi kooli logol, ilutsedes suisa selle haridusasutuse lipul!