KOMMUNIKATSIOONIEKSPERT: on ülimalt häiriv, kui julgeolekuteemat püütakse kasutada viigilehena kriitika vaigistamiseks

Ega Kaja Kallase tagasi astumine midagi lahendaks, kuid on ülimalt häiriv, kui julgeolekut kasutatakse valimatult päevapoliitilise viigilehe ja demagoogiavõttena selleks, et vaigistada meie meedia- ja arvamusvabadusele põhinevas ühiskonnas vajalikku ja elementaarset kriitikat ning debatti. Omaette jultumus on julgeoleku poliitiline ekspluateerimine olukorras, kus meedial (ning ühiskonnal laiemalt) on selged ja põhjendatud küsimused peaministri abikaasaga seotud ettevõtete äritegevuse osas.