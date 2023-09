JOHANNA MARIA TÕUGU | .Olen kuulnud ütlust, et kui oled kaelani virtsas, siis ära pead norgu lase. Hästi kehtib see mõte ka kliimakaitses

Kui muidu on olnud probleemiks kliimamuutuste eitamine, siis viimasel ajal on üha enam olnud märgata viimsepäeva ootuse meeleolusid. Kliimamuutuste eitaja ei võta midagi ette, sest kliimamuutused pole tema jaoks probleem. Kliimamuutuste katastrofeerija ei võta midagi ette, sest ta usub, et midagi ei saagi teha. Põhjus on küll erinev, aga tulemus on sama. Liigne muretsemine ei aita lahendusi leida, vaid pärsib loovust ja lootust.