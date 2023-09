VIDEO | Grosberg Pihkva rünnakust: Ukraina surub rinnet Venemaa jaoks järjest pikemaks ja pikemaks

Grosberg märkis, et käes on sõja 555. päev ja Ukraina pealetungi 87. päev. Viimase nädala olulisemad sündmused rindel jäävad Zaporižzja ja Orihhivi suunale, eelkõige Robotõne ja Verbove asulate piirkonda.

„Ukraina üksused on jõudnud Surovikini liini esimesse kaevikuliini ja vähemalt ühe üksuse luuregrupiga ka sellest läbi murdnud, jõudes Verbove asula lääneküljele. Lahingud nendes piirkondades on viimastel nädalatel olnud kõige intensiivsemad,“ sõnas Grosberg.

Sellele viitab ka see, et Venemaa on sunnitud Zaporižžja-Orihhivi suunale tooma üksusi teistest rindelõikudest. Ära on toodud ka alaliselt Pihkvas paikneva 76. ründedessantdiviisi üksuseid, mis eelnevalt sõdisid Lõmani piirkonnas. On ka teateid, et Bahmuti alt, kus ukrainlaste edasitungimine ei ole olnud nii edukas, on samuti toodud üksuseid ära eelnimetatud piirkondadesse.

„Selline tegevus näitab päris suurte riskide võtmist Venemaa poole pealt, mis tõenäoliselt on tingitud sellest, et reservid on piiratud. Neid ei ole enam väga palju järele jäänud, mis näitab seda, et ukrainlased oma näiliselt aeglase edenemisega – mis on olnud pigem metoodiline ja hästi läbi mõeldud – on Venemaa üksuseid suutnud kulutada sellisel määral, et on pandud Vene relvajõud surve alla ja üksusi tuleb leida muudest rindelõikudest,“ seletas Grosberg.

Ukrainlased on ise öelnud, et suureks abiks on olnud nende vastusuurtükiväetule võime jõudmine võrdväärsele või isegi paremale tasemele kui Venemaal. Oma suurtükisüsteemidega on suudetud suruda Venemaa suurtükivägi kaugustele, mis ei võimalda pealetungioperatsiooni takistamiseks oma üksusi toetada. „Eriti edukaks peetakse alates juulikuust Venemaa suurtükiväeradarite vastast tegevust, mille olemasolu ja võimekus on Venemaal päris kõvasti kahjustada saanud.“

Muudes piirkondades on olukord veidi keerulisem. Taktikalise edu saavutamine Orihhivi juures on tõenäoline, küll aga operatsiooni- või strateegilise edu saavutamine selleks, et jõuda välja Aasovi mereni, on veel kaugel. See saab olema ka väga keeruline.