Tallinna ühistransport läheb 1. septembrist üle sügistalvisele sõiduplaanile. Kooliaasta alguseks hakkasid taas sõitma trammid nr 2 ja 4

Rail Baltic Ülemiste terminali ehituse tõttu ei sõida tramm nr 4 lennujaamani, vaid lõpp-peatuseks on Suur-Paala. Sellest tulenevalt lisatakse bussiliinile nr 2 kesklinna suunas täiendav peatus lennujaama trammipeatuse alal, bussiliin nr 15 jätkab lennujaamas peatumist mõlemal suunal.

Alates 1. augustist on Tallinna mitmete bussiliinide numbrid ja marsruudid muutunud. Muudatused puudutavad endisi bussiliine nr 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 ja 68. Bussiliin nr 8 ühendati liiniga nr 43 ja kannab nüüd nime 8 Väike-Õismäe - Äigrumäe. Liin nr 35 läks kokku liiniga nr 48, liini nimetuseks sai 35 Seli – Pelguranna. Bussiliin nr 42 läks kokku liiniga nr 68 ning nüüd on see 42 Väike-Õismäe – Priisle. Liin nr 67 ühendati liinidega nr 17, 17A ja kannab nime 67 Seli – J. Sütiste.