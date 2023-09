Postisaadetistega relvaosasid tellinud Narva mees sai kohtus karistuse kätte

Evgeny, kellel polnud piiratud tsiviilkäibega automaatvintpüssi M16/M4 lukuraami soetamiseks nõutavat relva soetamisluba ja Eesti vabariiki toimetamiseks nõutavat eelluba, lasi Eestisse saata kasutuskõlbuliku automaatvintpüssi M16/M4 lukuraami. See avastati postisaadetise läbivaatuse käigus ja võeti ära.

Omamata kehtivat relvaluba alltoodud relvade osas, omandas mees eestlaetava trumliga Pietta valmistatud 1851 Colt Navy revolvri koopia ja eestlaetava trumliga Uberti valmistatud Remington 1858 New Model Army revolvri koopia ja hoidis neid laskekõlbulike relvi enda elukohas Narvas, mil need läbiotsimise käigus avastati ja ära võeti. Lisaks avastati tema elukohas Poolas valmistatud püstolkuulipilduja PPS-43 tüüpi relv.

Omamata strateegilise kauba sisseveoks eriluba, tellis ta Saksamaalt sõjaliste kaupade nimekirja kategooriasse ML1 kuuluvad kolm kasutusskõlbliku kümmet padrunit mahutava vintpüssi padrunisalve, mis aga postisaadetise läbivaatuse käigus avastati ja ära võeti.

Viru maakohus karistas Evgenyt kahe aasta ja viie kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Kohtuotsus ei ole jõustunud.