Nüüd on lõpp: kevadel aasta kooliks valitud Metsküla kool 1. septembri aktust ei pea

„Ei antud Metsküla koolile aastat erakooli asutamiseks. Selgitasime küll, miks seda vaja on, aga kui hääletuseks läks, siis olid kõigil käed püsti. Mina arvan, et Metsküla kooli kogukonnast on räigelt üle sõidetud,“ ohkab kohalike väikekoolide püsimajäämise eest võidelnud Lääneranna volikogu liige Raul Oberschneider.