Uueks hobiks või firmaürituseks? Miks ka mitte! Lasketiirus tõuseb adrenaliin ohutus keskkonnas

Kes siis ikkagi relvade vastu huvi tunnevad? GunGarage Lasketiiru juhatuse liige Indrek Luhaääre sõnul on tulijaid erinevate soovidega – mõni juba tegeleb laskespordiga, teine tuleb kinkekaardiga, kolmas oma relvaga harjutama ja seda hooldama ning neljandad soovivad korraldada poissmeeste ja tüdrukuteõhtuid, aga kõigi ühine eesmärk on üks – ennast välja elada. „Naisi käib isegi sama palju kui mehi – see pole mingi meeste koht!“

Tõsi, tüdrukuteõhtud lasketiirus on sama populaarsed kui poissmeestepeod — olgu see sõbranna pulm või lihtsalt äge üllatus sünnipäevaks. Et õhtutele pehmust lisada, pakub GunGarage ka jahisõitu Tallinna lahel, kus soovi korral ootavad ka jook ja toidulaud ning merelt tagasi tulles kuum saun.

Inimestel on mulje, et kui on relvad, siis on õudne. Tegelikult on keskuses väga turvaline ja rõõmsatujulised instruktorid, kes väga rahulikult igale küsimusele vastavad ja pühendumisega tiiru tulnud inimestele õpetussõnu jagavad. „Meil on turvaline, me seletame ära. Mõni lihtsalt kardab pauku ja vahel ise ka ei tea, mida,“ naerab Luhaäär, aga lisab tõsise häälega: „See, et tiirus peaks midagi juhtuma instruktori juuresolekul on nullilähedane – liikluses on täna korduvalt ohtlikum.“

GunGarage Lasketiiru pakette on palju ja neile, kes alles alustavad, võib sobida Starter. Wild West paketiga saad aga lasta päris Metsiku Lääne relvi, Soviet pakett on aga jälle inimesele, keda huvitab meie idanaabri ajalugu. Populaarsed on paketid kahe peale, aga ka ühele inimesele ja gruppidele. Alati ei peagi valima juba valmis paketti, vaid soovi korral on võimalik kombineerida see ise endale sobivate relvadega. Laskepaketid sisaldavad relvi erinevale maitsele.



Tiirus toimuvad ka relvaloa koolitused, personaalsed lasketreeningud, lisateenusena pakutakse relvade hooldust ja hoiustamist. Lasketiirus asub ka relvakauplus, kus tulevane relvaomanik saab tasuta konsultatsiooni, milline relv koos varustusega just temale sobib – olgu see siis enesekaitse, jahipidamine või sport.



GunGarage osales ka augusti alguses oma koostööpartneri Estlander´iga noorkotkaste suvelaagris, et tutvustada noortele enesekaitsevõtteid ja relvakultuuri. Pakume sarnaseid koostööüritusi erinevatele organisatsioonidele ja kutsume üles meiega julgelt ühendust võtma.

Lasketiiru teine juhatuse liige Sergei Verbat on ise tihe laskmisvõistlustel käija, kes paneb end ikka ja jälle proovile. Sel septembril on ta osa võtmas Kreekas toimuvatest Euroopa laskmisvõistlustest, kus Sergei esindab Eestit. Oma laskmisalaseid teadmisi jagab oskuslik mees ka Gun Garage lasketiirus, kus tema valvsa silma ja käe all on võimalik võtta eratunde.