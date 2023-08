JUHTKIRI | KOOLIAASTA RASKE ALGUS: lahendamata küsimusi on liiga palju

Kõige valusam on muidugi õpetajate põud – vanem põlvkond läheb järjest pensionile ning uusi ei tule piisavalt peale. See on üle-eestiline probleem, kuid näiteks Ida-Virumaale ei meelita õpetajaid isegi suure palgaga.

Ranitsatoetustest on Õhtuleheski räägitud, kuid siiamaani puudub veenev selgitus, miks hakatakse seda välja maksma alles septembri keskpaigast. Kas eeldatakse, et esimesel paaril nädalal pole õpilastel koolis vihikuid-pastakaid-pliiatseid ja ranitsaid, kuhu need sisse panna, ning kooliriideid vaja?

Hariduslike erivajadustega laste asjus käib praegu äge diskussioon – kus ja kuidas nad peaksid õppima? Aga eks seegi näitab, et vastamata küsimusi on sel teemal veel palju õhus. Ja kui need ka saavad lõpuks vastatud, ei tea keegi, millal need vastused millekski käegakatsutavaks vormuvad.

Väikeste maakoolide sulgemine on avalikkuse tähelepanu- ja valuläve ületanud juba ammu. Ka mured nendega pole kuskile kadunud. Tallinlastel on jälle omad hädad: kesklinn on üles kaevatud, kuidas sealsed lapsed kooli pääsevad? Suuremad saavad hakkama, aga need kõige väiksemad? Autoga ka ei vii, sest pole lihtsalt, kus sõita.

Kooliaasta alguse murekohtade loetelu pole sellega veel ammendunud. Torkab aga silma, et valitsus on sekkunud haridusvaldkonna probleemide lahendamisse märkimisväärselt vähe. Isegi haridusminister on nii vait olnud (viisakamalt öeldes: madalat profiili hoidnud), et esimese hooga ei tule meeldegi, kes see meil praegu täpselt on. Ju siis Stenbocki majas arvatakse, et need on ainult omavalitsuste mured ja valitsusel on pakilisemaidki tegemisi – nagu näiteks see, kuidas rahva käest automaks kätte saada.