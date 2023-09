TAGASI KOOLI! Personalipartner Hanna Laur: paljud professionaalid võiksid oma tavatöö kõrvalt pedagoogi kutse omandada, et nii ühiskonnale midagi tagasi anda

Hiljuti sai üks üldhariduskooli direktor väidetavalt sule sappa pärast seda, kui oli pöördunud lapsevanemate poole murega – õpetajaid pole võtta, aga ehk tahaks keegi vanematest kooli tunde andma tulla. Võimalik, et see lugu on linnalegend, ja võimalik, et selline kiri jätab toorevõitu sõnastuses tõesti mulje koolijuhi ebaprofessionaalsusest, aga tegelikult on see mõttekäik tulevikku vaatav, praktikas üsna kiirelt rakendatav ja tööturgu tervikuna arendav.