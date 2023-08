Itimehed noomivad ametnikke: „Sülearvuti EI TOHI välja näha, nagu oleks seda hoitud pudrukausis.“

Riigi kehvast rahalisest seisust on pajatatud südantlõhestavaid lugusid, rääkimata ilmvõimatust ülesandest eurosid kokku hoida. Säästmaks maksumaksja raha on tervishoiuametnikele koostatud sülearvuti kasutamise hea tava, et vältida olukordi, kus rendiarvutid on niivõrd määrdunud ja kahjustunud, et nende eest tuleb maksta kompensatsiooni.