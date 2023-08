Õiguskantsler andis hinnangu peaministri mitteilmumise kohta erikomisjonide istungile

Peaminister teavitas riigikogu esimeest, et ei osale teisipäevasel riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisel avalikul istungil. Peaminister väljendas samas valmisolekut tulla hiljem, paludes istungi aja endaga eelnevalt kooskõlastada.

Kehtiva riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt sõltuvad riigikogu komisjonide volitused komisjoni liigist. Riigikogus on nelja liiki komisjone: alatised, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonid. Õiguskantsler selgitab, et kõige ulatuslikumad volitused on uurimiskomisjonidel – selle kutse peale on kohustatud ilmuma ka näiteks ärimehed ning tulemata jätmist on võimalik karistada rahatrahviga. Vabariigi valitsuse liikmed (sh peaminister) on kohustatud oma võimkonda kuuluva küsimuse aruteluks ilmuma ka teistesse komisjonidesse, kuid seadus ei näe teist liiki komisjonide puhul ette mitteilmumise eest karistamise võimalust.

„Poliitilise kultuuri osa on nii see, et riigikogu komisjon suhtleb enne kutse saatmist kutsutavatega kavandatud istungiaja sobivuse küsimuses, kui ka see, et kutsutav ilmub esimesel võimalusel komisjoni ette (kui vähegi võimalik, siis selleks varasemat plaani muutes),“ kirjutab Madise.

Samas leiab õiguskantsler, et komisjoni istungil arutlusele tulev küsimus peab olema vastava komisjoni pädevuses ning valitsuse liikme kutsumise puhul peab tegemist olema tema võimkonda kuuluva küsimusega. „Kui valitsusliikmest kutsutu sellegipoolest ei ilmu, annab põhiseaduslik kord riigikogule võimaluse avaldada valitsusliikmele umbusaldust.“

Vajadusel saab riigikogu muuta ka kehtivat riigikogu kodu- ja töökorra seadust.