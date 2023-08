VIDEO | Varahommikune sadu uputas Helsingi tänavaid

Helsingi päästetöötajad on pidanud hommikust saati võitlema keeruliste ilmastikutingimuste tagajärgedega. Soome meteoroloogiainstituudi väitel kallas varahommikul vahemikus 4.30–5.30 taevast alla 26 millimeetrit sademeid, kirjutab Helsingin Sanomat.

Valves olnud tuletõrjeülema Tarmo Helanderi sõnul on osa kompleksi liftidest rivist väljas, kuna vesi tungis šahtidesse. Ehkki kaubanduskeskus avati tavapäraselt, on sealsed põrandad ohtlikult libedad, mistõttu pani Helander inimestele südamele jääda ettevaatlikuks, vahendab Ilta Sanomat.

☔️ Helsingin keskustassa tulvii ukkossateiden jäljiltä. Rankkasateesta on aiheutunut vesivahinkoja esimerkiksi Helsingissä sijaitsevaan Makkarataloksi kutsuttuun rakennukseen. 👉 https://t.co/3L5veb0vYZ #sää #vesi #pelastuslaitos #helsinki #tulva #metro #tulvat pic.twitter.com/KIMzQPcR3A

Mõned linnas asuvad kinnistud on ujutatud üle lihtsalt seetõttu, et kanalisatsioon ei ole suutnud taevast hooga alla sadanud vihmavett piisavalt kiiresti minema juhtida. Probleeme on ka mitmetes parklahoonetes. Hommikul suleti ajutiselt Helsingi ülikooli metroopeatus ja Kaisaniemi tunnelis tuvastati suuremat sorti uputus.