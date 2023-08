VIDEO | Kaja Kallas: paljud ministrid on jätnud erikomisjonidesse minemata – rekord on Martin Helme käes

Peaminister Kaja Kallas rääkis, et alates 2016. aastast on riik elanud üle jõu ja majanduslikku olukorda on halvendanud Covidi-kriis, energiakriis kui ka Venemaa agressiooni mõjud.

„Oleme otsustanud eelarvet korrastada lisaks maksuotsustele ka kokkuhoiumeetmetega. Teisipäeval oli meil esimene kabinetinõupidamine, kus me neid meetmeid arutasime, ja jätkasime täna hommikul ja jätkame nende arutelutega pärast lõunat,“ rääkis Kallas. „Arvestades riigi rahanduslikku seisu nende meetmetega ei saavuta kulude ja tulude tasakaalu, aga me pingutame, et me liiguks selles suunas.“

Majanduse suunalt oli tema sõnul see, et Eesti tarbijahinna hindade tõus oli augustis vaid 4,3 protsenti. Tegemist on viimase kahe aasta parima tulemusega. „See saab kindlasti olema allapoole Euroopa keskmist,“ ütles Kallas.

Kallas meenutas, et sel nädalal tekitas poleemikat see, et ta ei ilmunud Mart Helme ja Urmas Reinsalu poolt korraldatud riigikogu erikomisjonide istungile. „Sain teada, et rikun seadust, käitun pretsedenditult, näitan üle enneolematut lugupidamatust riigikogu suhtes... Esiteks, riigikogu komisjonid moodustatakse konkreetse ülesande täitmiseks ja need moodustatakse seaduse alusel. Nende ülesannetega saavad kõik tutvuda. Riigieelarve kontrollikomisjonil pole mingit pädevust selles küsimuses mingeid istungeid korraldada ja nende kutsele mitteallumine ei ole kuidagi seaduserikkumine,“ rõhutas Kallas.

„Mis puudutab väidet, et mu käitumine oli pretsedenditu, siis lohutan ennast selle teadmisega, et ma ei ole kuidagi eesrindlik. Päris paljud ministrid on jätnud erikomisjonidesse minemata. Ma usun, et rekord selles on Martin Helme käes,“ torkas Kallas. „Toona ajakirjandus sellest suurt numbrit ei teinud, aga ju siis mulle on kõrgemad nõudmised.“

Kallas lisas, et elementaarne viisakus on komisjonides see, et koos ministritega leitakse ühine aeg, mis ka ministrite ajakavaga sobib. „Võtsin ise ühendust Mart Helmega ja pakkusin aegu, mis sobiksid, et saaksin sinna komisjoni tulla. Tänaseks on kokkulepe olemas, mis sobib nii komisjoni kui minu ajakavaga,“ ütles Kallas.