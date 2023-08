EKREst väljaviskamine: kohus kuulab tunnistajaid

EKRE juhatus viskas Indrek Särje erakonnast välja 28. mail 2019. aastal ja toonane erakonna esimees Mart Helme teavitas erakonna liikmeid otsusest e-kirja teel. Särg rääkis toona Tartu Postimehele, et kirjas olid väga umbmäärased põhjendused, miks ta enam EKRE liikmeks ei passi. Ta selgitas, et seal seisid väited, nagu oleks EKRE Tartu piirkond kriisis ning Särg ei saavat piirkonna juhtimisega hakkama. „Ma muutusin erakonna kahele juhtfiguurile ebamugavaks,“ arvas Särg olevat väljaviskamise tegelikuks põhjuseks.

Harju maakohtus jätkus augustis kohtuasi, kus Särg on vaidlustanud EKREst väljaarvamise otsuse. Kuulati üle vastaspoole viimane tunnistaja ja kuulati minu ütlusi selle tunnistaja osas, sõnab Särg. Ta märgib, et ei ole erakonnalt ametlikku väljaarvamisotsust saanudki.

„Oli Helme kiri ja kõik. Ametlik väljaarvamine eeldab vähemalt kolme juhatuse liikme allkirjaga otsust, mis peab olema saadetud kuu aja jooksul otsuse kuupäevast alates,„ selgitab ta. „Minule midagi sellist kunagi esitatud ei ole. “