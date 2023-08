VIDEOD | Orkaan Idalia on põhjustanud Floridas suuri üleujutusi

Tänavune Atlandi ookeani orkaanihooaeg – mille kõrgpunkt on veel nädalate taga – on prognooside kohaselt keskmisest aktiivsem, kuna ookeanid on olnud keskmisest tunduvalt soojemad. Seni on olnud selle tugevaimaks näiteks Idalia, mis jõudis täna Floridasse.