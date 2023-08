VÕTA JA ÄRA VIRISE! Paljulapselised kardavad riknenud toidu üle kurta – äkki kaob see vähenegi

„Sõbrad ütlevad, et kui parim enne kuupäev on üle, nemad seda toitu lastele ei anna. Nemad ei anna, aga suurperedele tuuakse kastidega,“ ütleb kuue lapse ema Mari*. Viimasel ajal on ta toidupakkidest, mille eest eraldi maksta tuleb, leidnud ka hallitanud ja mädanenud toitu.