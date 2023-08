JUHTKIRI | PIHKVA RÜNNAK: kas Venemaa propagandistid teevad patuoinaks Eesti?

Venemaa infokanalid on juhtunu kommenteerimisega seni napisõnalised olnud. Kinnitatud on vaid seda, et neli transpordilennukit IL-76 said tõepoolest vigastada ja kaks neist läksid lausa põlema. Ka Venemaa sõjablogijad ja trollivabrikud pole veel õieti ärganud. Milliste järeldusteni nende fantaasia aga jõuda võib?

Kõige loogilisem oleks, et see on Ukraina sõnum Venemaale: teie saadate siia Pihkva langevarjurid sõdima ning meie ulatume nendegi tagalat lammutama, kui tahame. Samas pole ukrainlased ametlikult tunnistanud, et nemad oleksid selle rünnaku taga olnud. See on seni vaid ühe sealse sõjanduseksperdi arvamus. Ega seal kiirustatagi oma rünnakutega Venemaa objektide vastu kiitlema, kuid see pole Vene propagandistidele kunagi midagi tähendanud – tuleb hakata otsima, kes siis tegi, kui Ukraina ei võta rünnakut omaks? See pole ju võimalik, et reeturlikud droonid startisid püha Venemaa pinnalt! Mis siis üle jääb? Eks ikka need paigad, mis on lähemal. Eelkõige Eesti, olgu või ukrainlastele tuge ja/või stardipaika pakkudes.