Politsei pidas kinni 43aastase mehe, keda kahtlustatakse kokaiini vahendamises

„Kuna aine kogus viitas, et see pakk ei olnud seal juhuslikult, jäi politsei piirkonda jälgima, et näha, kas keegi tuleb sellele järele. 26. augustil pidasimegi seal läheduses kinni 43aastase mehe, keda nüüd kahtlustame kokaiini vahendamises. Tegemist on Läti kodanikuga ning on alles selgitamisel, kas konfiskeeritud ligi 1 kg kokaiini oli mõeldud Eesti või Läti turule või mujale,“ lisas Aas.